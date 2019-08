Monster Hunter World Iceborne: l'armatura Master Rank di Jagras si presenta in video

Si avvicina la data di pubblicazione di Monster Hunter World: Iceborne, e Capcom ha deciso di condividere con la community un piccolo assaggio di ciò che ci attenderà all'interno dell'espansione.

Il team di sviluppo di Iceborne ha infatti scelto di consentire a Cacciatori e Cacciatrici di dare un primo sguardo ad un nuovo set. Stiamo parlando di una nuova armatura Master Rank, costituita di scaglie di Jagras, una delle minacciose creature che popolano l'universo della serie Capcom. Per presentare il set al pubblico è stato utilizzato l'account Twitter ufficiale di Monster Hunter. In calce a questa news potete dunque visionare il cinguettio dedicato, in allegato al quale è presente un breve video di presentazione della Master Rank Amor: cosa ve ne pare, vi piace?



Non si tratta del primo set legato all'espansione Iceborne presentatoci dalla software house: recentemente, ad esempio, è stato mostrata in video l'armatura di Legiana Urlante. Cogliamo l'occasione per rammentarvi che Monster Hunter World: Iceborne approderà su Xbox One e Playstation 4 il prossimo 6 settembre. La pubblicazione su PC è invece attesa per il gennaio 2020, ma non è stata ancora precisata la data di lancio definitiva. In attesa di saperne di più, segnaliamo che Monster Hunter World è in sconto su Steam, protagonista di una promozione a tempo limitato.