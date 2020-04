Monster Hunter World Iceborne: arrivano nuove varianti di Kulve Taroth e Namielle

Capcom ha annunciato che l'aggiornamento 3.5 di Monster Hunter World Iceborne debutterà il 23 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questo nuovo Title Update introdurrà le varianti di due bestie, Namielle e Kulve Taroth.

Nello specifico si tratta di Master Rank Kulve Taroth, disponibile unicamente in una quest a tempo e Namielle Arcitemprato, anche in questo caso come parte di uno speciale evento a tiratura limitata. Oltre ad aggiungere le due missioni citate l'aggiornamento 3.5 includerà anche un nuovo set di equipaggiamento per Palico e materiali di caccia, inoltre vengono risolti bug e problemi tecnici su tutte le piattaforme con l'obiettivo di migliorare le performance generali su PC, PS4 e Xbox One.

Monster Hunter World Iceborne ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo, per festeggiare questo risultato Capcom ha offerto un pacchetto celebrativo gratis, non più disponibile dallo scorso 3 aprile. Il bundle in questione includeva vari oggetti tra cui Mega pozione x 50, Polvere di vita x 50, Pinna sgombro-coltello+ x 10, Sfera-armatura regale x 3 e Stampa Wyvern celeste x 1.

Recentemente il publisher ha pubblicato il Title Update 3 su PC introducendo su questa piattaforma i due mostri Brachydios Rabbioso e Rajang Furioso, disponibili fino a inizio aprile esclusivamente su console.