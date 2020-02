Monster Hunter World Iceborne: arrivano Raging Brachydios e Furious Rajang

Capcom ha annunciato l'arrivo del terzo aggiornamento per Monster Hunter World Iceborne, il quale introdurrà due varianti di mostri noti, denominati Raging Brachydios e Furious Rajang.

Il Title Update 3 sarà disponibile a marzo su PlayStation 4 e Xbox One e arriverà poi durante il mese di aprile anche su PC. In apertura trovate un trailer che presenta i due nuovi mostri, al momento Capcom non ha diffuso ulteriori dettagli su altre eventuali modifiche e migliorie in programma con la nuova patch. Secondo il piano diffuso a inizio anno, le versioni PC e console di Monster Hunter World Iceborne saranno allineate da maggio 2020 per quanto riguarda la pubblicazione di contenuti.

Monster Hunter World Iceborne ha venduto 4.5 milioni di copie dallo scorso mese di settembre, per l'occasione Capcom ha regalato due pacchetti a tutti coloro che effettueranno il login entro il 13 febbraio:

Monster Hunter World 15 Million Celebration Pack

15 Ancient Potion

15 Great Sushifish

15 Silver Egg

10 Heavy Armor Sphere

5 Gold Wyverian Print

Monster Hunter World Iceborne 4 Million Celebration Pack

40 Lifepoweder

10 Gourmet Voucher

10 Heavy Armor Sphere

5 Golden Egg

1 Celestial Wyverian Print

In totale il progetto Monster Hunter World ha generato quasi 20 milioni di copie vendute in totale, il gioco sta continuando la sua corsa commerciale con successo in tutti i principali mercati anche grazie al traino dell'espansione.