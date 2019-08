Monster Hunter World: Iceborne, in arrivo cover PS4 e Dual Shock 4 a tema

Con l'arrivo di Monster Hunter World: Iceborne, attesissimo dai fan di tutto il mondo, saranno messe in vendita anche alcune cover speciali per PlayStation 4 e di due edizioni del Dual Shock 4 che di sicuro faranno piacere agli amanti della saga.

Si tratta di edizioni limitate però, e che per il momento sono previste unicamente per il mercato giapponese, ma come potete vedere dalle immagini nella nostra gallery, meritano davvero.

Si tratta di una cover per la parte superiore della console, disponibile nelle colorazioni Jet Black e Glacier White, che costa 4.000 yen (33 euro circa) tasse escluse, sul Sony Store giapponese.

Anche i Dual Shock 4 sono disponibili in versione Jet Black e Glacier White con una decorazione a tema Monster Hunter Iceborne, e costano invece 7.480 yen (63 euro circa) più le tasse.

Infine saranno in vendita anche degli speaker indossabili, anch'essi in edizione limitata e a tema con il gioco, che di yen però ne costano 29.380 (all'incirca 250 euro), sempre tasse escluse.

Come detto in apertura, potete dare un'occhiata agli oggetti nella nostra gallery. Monster Hunter World: Iceborne uscirà il 6 Settembre 2019, mentre su PC arriverà a Gennaio 2020. Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Monster Hunter World Iceborne.