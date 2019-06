Monster Hunter World Iceborne: asce colossali si presentano in trailer!

Monster Hunter World: Iceborne, nuova espansione dell'apprezzato titolo di casa Capcom, porterà in-game un ampio numero di novità, tra cui numerose nuove armi.

Per consentire ai cacciatori di mostri di acquisire una prima familiarità con queste ultime, la software house nipponica sta progressivamente pubblicando diversi trailer a loro dedicati. Gli ultimi due, resi disponibili da Capcom in data sabato 1 giugno, hanno per protagoniste due asce dalle dimensioni decisamente imponenti, in piena linea con la tradizione di Monster Hunter. I due brevi trailer mostrano le due armi in azione nelle mani di un provetto cacciatore: potete averne un'anteprima visionando i due filmati, disponibili in calce ed in apertura a questa news. Cosa ve ne pare, vi piacciono?



Solo pochi giorni fa, il team di sviluppo di Monster Hunter World aveva dedicato altri due video speciali dedicati alle nuove armi di Iceborne, all'interno dei quali facevano la loro comparsa una lancia ed una lancia-fucile. Le armi inedite, tuttavia, non saranno uniche novità apportate dall'espansione. Come confermato dal team di sviluppo Iceborne introdurrà una nuova area di gioco, che si prospetta essere la più vasta presente in Monster Hunter World. Denominata Hoarfrost Reach, quest'ultima compenserà il clima rigido con la presenza nell'area di alcune sorgenti calde.