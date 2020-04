Monster Hunter World Iceborne: Brachydios rabbioso e Rajang furioso anche su PC!

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione su console, Title Update 3 di Monster Hunter World Iceborne (aggiornamento 13.01) giunge anche su PC portando con sé due nuove varianti per altrettanti mostri, il Brachydios rabbioso e il Rajang furioso.

Questi due possenti mostri non si faranno abbattere facilmente, ma la fatica verrà ben ripagata con ricompense d'alto livello. L'armatura del Rajang furioso ha uno stile feroce e il bonus del set migliora un'abilità chiamata "Eroismo" che garantisce attacco bonus e un aumento della difesa se la salute scende al di sotto di una certa soglia. L'armatura di Brachydios rabbioso include bonus che potenziano vari attacchi esplosivi. Le sue armi, inoltre, presentano gli effetti della tipica "melma attiva" del mostro. Per sfidare queste due creature dovrete prima completare la storia di Iceborne, oltre che gli incarichi speciali che espandono le Terre guida e indagano sul misterioso drago rosso. Successivamente, vi verrà chiesto di parlare con l'Esploratrice, che vi assegnerà due incarichi speciali aggiuntivi: Brachydios rabbioso e Rajang furioso. Potete ammirare i set nelle immagini raccolte in calce.

In aggiunta ai due mostri, l'aggiornamento 13.01 introduce anche gli Stili Arma, la Sfera Repellente (un nuovo strumento per le Terre Guida che scaccia i mostri di grandi dimensioni), aumenta fino a 20 il livello massimo per l'armatura di grado Maestro, e migliora la funzione aiuto cacciatore. Per dettagli più approfonditi, vi rimandiamo al changelog ufficiale.

Adesso le versioni console e PC di Monster Hunter World Iceborne sono sincronizzate. Il prossimo aggiornamento 13.50 verrà lanciato su tutte le piattaforme in contemporanea entro la fine del mese.