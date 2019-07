Monster Hunter World Iceborne: a caccia di Banbaro e Tigrex nei nuovi video gameplay

Il canale YouTube di PlayStation ha da poco pubblicato due nuovi video gameplay tratti da Monster Hunter World: Iceborne, la promettente espansione in arrivo a settembre con cui l'hunting game di Capcom regalerà agli utenti tante altre ore di gioco, nuove armi ed equipaggiamenti da ottenere e, naturalmente, nuovi giganteschi mostri da abbattere.

Il primo dei due filmati, che vi abbiamo proposto in cima alla notizia, ci accompagna nelle gelide lande di Iceborne e segue un giocatore armato di ascia affrontare il colossale Banbaro, una creatura simile ad un'alce armata di un paio di distruttive corna. Il secondo video, che potete invece trovare in calce, ci presenta un feroce combattimento contro il Tigrex, una creatura veloce e imprevedibile simile ad un drago che i fan storici della serie di Monster Hunter non faticheranno a riconoscere.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 6 settembre. Con un ulteriore filmato pubblicato di recente, Capcom ha mostrato le sottospecie dei Mostri presenti in questa corposa espansione del gioco. Se siete interessati ad approfondire il contenuto aggiuntivo in ogni sua sfaccettatura, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Monster Hunter World Iceborne.