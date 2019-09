Monster Hunter World Iceborne: a caccia di mostri in tre ore di gameplay in italiano

Mancano ormai soltanto poche ore all'arrivo di Monster Hunter World Iceborne, la corposa espansione che è riuscita ad elevar ancor più in alto il valore ludico dell'acclamato hunting game di Capcom.

Nell'attesa di poter finalmente immergerci nelle gelide e innevate ambientazioni delle Distese Brinose, il nostro Alessandro Bruni è già andato a caccia di mostri in una lunga sessione di gameplay che vi abbiamo riportato in cima a questa notizia. Oltre a poter dare uno sguardo alle nuove maestose creature che incontreremo in questa location inedita del gioco, possiamo inoltre approfondire le novità riguardanti le armi, gli oggetti equipaggiabili, e molto altro ancora, per un quantitativo di contenuti assolutamente fuori scala in grado di prolungare e migliorare la nostra esperienza con l'hunting game della compagnia di Osaka.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile a partire da domani, venerdì 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, ed arriverà anche su PC a gennaio 2020. Sulle nostre pagine trovate l'entusiastica Recensione di Monster Hunter World Iceborne.