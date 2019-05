Monster Hunter World: Iceborne, Capcom ci mostra altre nuove armi

Mentre la release del gioco è ancora abbastanza lontana, visto che Monster Hunter World: Iceborne uscirà il 6 Settembre, Capcom continua a voler tenere alta la nostra attenzione, diffondendo in pochi giorni, tanti brevi trailer dedicati alle nuove armi di Iceborne che troveremo nel DLC.

Dopo aver svelato infatti l'artiglio, lo spadone e la spada in tre trailer di Monster Hunter World: Iceborne, diversi qualche giorno fa, e nella giornata di ieri le doppie spade e la coppia spada-scudo, ecco che anche oggi la software house ha mostrato altri due trailer, che introducono altrettante nuove armi.

Stavolta si tratta del martello e del corno da caccia. Il martello è un'arma molto potente ma piuttosto lenta, ed ha un colpo devastante che ha però bisogno di un po' di tempo per essere caricato. Il corno invece sembra che possa essere usato sia come arma contundente, anch'essa piuttosto potente, sia per poter stordire la nostra preda.

Come detto in apertura, la release del DLC è fissata per il 6 settembre su console, mentre per la versione PC ci sarà da aspettare un po' di più, essendo prevista per quest'inverno. Nell'attesa però, Capcom dovrebbe svelare nuove informazioni su Monster Hunter World: Iceborne all'E3.

Quanto lo attendete? Cosa sperate di vedere nella nuova espanzione del gioco?