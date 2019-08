Monster Hunter World Iceborne: Capcom promette un supporto post-lancio estremamente ricco

Intervenuti a una manifestazione videoludica organizzata ad Hong Kong per discutere di Monster Hunter World, il produttore Sakamoto Ryusan e il direttore esecutivo Kaname Fujioka hanno spiegato quali strategie intendono perseguire per supportare attivamente l'espansione Iceborne.

Interrogati sull'argomento dagli spettatori della fiera, i due dirigenti di Capcom hanno ribadito che "non ci saranno nuovi contenuti 'maggiori' dopo Iceborne, questo tipo di aggiornamenti per Monster Hunter World terminerà con il prossimo DLC".

Stando a quanto illustrato da Ryusan e Fujioka (con dichiarazioni riportate e tradotte dai colleghi di PCGamesN), tuttavia, "il trattamento che riserveremo ad Iceborne sarà lo stesso dell'avventura principale, di conseguenza continueremo ad aggiornarlo attraverso numerosi DLC che saranno gratuiti e particolarmente ricchi di contenuti. Ovviamente, ci saranno anche nuovi mostri all'interno di questi aggiornamenti gratis".

Sembra quindi che i vertici di Capcom siano intenzionati a supportare ancora a lungo quello che, a tutti gli effetti, rappresenta il videogioco più importante (o comunque quello dal maggior successo commerciale) lanciato dal colosso giapponese nel corso degli ultimi anni. In ogni caso, Monster Hunter World Iceborne uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre: la versione destinata all'utenza PC, invece, arriverà nel mese di gennaio del 2020, come comunicato di recente dagli stessi sviluppatori di MHW.