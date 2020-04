Monster Hunter World e Iceborne celebrano la primavera su PS4, Xbox One e PC

Come promesso, Capcom ha dato il via ai festeggiamenti primaverili sia in Monster Hunter World, sia nell'espansione Iceborne, con due eventi che permetteranno ai cacciatori di tutte le piattaforme di partecipare a diverse attività per ottenere equipaggiamenti nuovi di zecca.

Tutti i giocatori Monster Hunter World possono prendere parte alle celebrazioni del Festival fiori di primavera di Astera, che vede le Dame della taverna e i Felyne indossare abiti stagionali a tema. Durante l'evento i cacciatori potranno inoltre conquistare equipaggiamento speciale usando i buoni fioritura ottenibili dal festival, nonché dai materiali delle missioni evento a tempo limitato. Per l'occasione vengono messi a disposizione anche vari stili armatura.

I possessori dell'espansione Iceborne di Monster Hunter World possono partecipare anche al Festival della fioritura di Seliana, che li accoglie con addobbi e abiti decorati con rose eleganti. Raccogliendo i materiali durante le missioni limitate potranno creare degli equipaggiamenti speciali, come il Set cacciatore Rosa α+ e il Set compagno Rosa α+, entrambi visibili tra le immagini allegate in calce. Durante il Festival saranno rese disponibili quasi tutte le missioni evento, comprese alcune completamente nuove che offrono materiali per nuovi stravaganti equipaggiamenti, come le doppie lame che richiamano l'aspetto del Gran sgombro-coltello, o lo stile armatura ispirato all'elusivo Rallus mollis. Tra i bonus di accesso è inoltre incluso l'oggetto Pupazzo di neve, posizionabile sul campo e utilizzabile per lanciare palle di neve agli altri giocatori.

Entrambi gli eventi stagionali rimarranno attivi fino alle ore 01:59 del prossimo 8 maggio, pertanto avete parecchio tempo a disposizione per divertirvi. Prima della fine di aprile, ricordiamo, è atteso l'aggiornamento 13.50 di Monster Hunter World Iceborne, che arriverà su tutte le piattaforme in contemporanea. Pochi giorni fa, la versione PC si è definitivamente sincronizzata con le console accogliendo il Brachydios rabbioso e il Rajang furioso.