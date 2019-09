Monster Hunter World Iceborne: come aumentare il Grado Maestro velocemente

L'espansione Iceborne di Monster Hunter World ha introdotto il Grado Maestro, un nuovo sistema di progressione pensato per l'endgame. In questa mini-guida vi spiegheremo come funziona, dandovi qualche consiglio per aumentarlo di livello rapidamente.

Aumentare il Grado Maestro vi aiuterà a progredire nell'endgame di Monster Hunter World: Iceborne. Vediamo tutto quello che c'è da sapere per farlo.

Come funziona e a cosa serve il Grado Maestro di Monster Hunter World: Iceborne

Il Grado Maestro si presenta come un nuovo sistema di livellamento pensato per l'endgame di Monster Hunter World: Iceborne. Per sbloccarlo, non dovrete far altro che portare a termine la missione introduttiva dell'espansione, e infine raggiungere il nuovo hub cittadino di Seliana. A partire da questo momento in poi, sarete in grado di salire di livello nel nuovo Grado Maestro.

Il Grado Maestro e il Grado Cacciatore sono completamente separati e funzionano in modo indipendente. Completare le attività del gioco base di Monster Hunter World vi farà progredire nel Grado Cacciatore, mentre le missioni di Iceborne vi consentiranno di aumentare il Grado Maestro.

A cosa serve il Grado Maestro? Il suo valore stabilirà quali missioni sarete in grado di svolgere in Monster Hunter World: Iceborne. Più sarà alto, e più sarete pronti ad affrontare gli incarichi più impegnativi della nuova espansione. Come è facile intuire, dunque, aumentare il Grado Maestro sarà di fondamentale importanza per progredire nell'endgame di Iceborne. Vediamo come fare.

Come aumentare velocemente il Grado Maestro

Per aumentare di livello nel Grado Maestro dovrete portare a termine le attività di Iceborne, solo ed esclusivamente all'interno dell'espansione. Questo significa che non sarà possibile aumentare il Grado Maestro giocando nella porzione di Iceborne inclusa nel gioco base.

Quali sono le attività che permettono di salire di livello velocemente in Iceborne? Tanto per cominciare, vi consigliamo di concentrarvi sulle missioni investigative, dal momento che vi ricompenseranno con più punti per il Grado Maestro rispetto alle altre missioni.

Un altro metodo è quello di cacciare i Draghi Anziani, che oltre a fornire ottime ricompense vi premieranno con molti punti per il Grado Maestro, senza gli altri temibili boss che popolano il mondo di gioco come Nargacuga. Se volete fare incetta di esperienza, il temibile Shara Ishvalda sarà il mostro a elargire il maggior numero di punti una volta sconfitto: non esitate a farlo quando ne avrete la possibilità.

Infine, nel corso delle fasi esplorative, tenete sempre d'occhio la mappa, prendendo parte alle missioni evento contrassegnate dal bonus per il Grado Maestro, le quali vi premieranno con ulteriori punti extra.

Se avete bisogno di altri consigli per la nuova espansione di Monster Hunter World, potete leggere la nostra Guida con Trucchi e Strategie per Iceborne.