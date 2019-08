Monster Hunter World Iceborne: ecco come funziona il nuovo Rampino Artiglio

Iceborne, la grande espansione di Monster Hunter World in arrivo a settembre su console, includerà una nuova e ampia area di gioco denominata Distese Brinose, oltre a un quantiativo di contenuti paragonabile al gioco base.

Tra le tante novità previste figura il Rampino Artiglio, uno strumento che offre diverse opzioni strategiche inedite per il combattimento in movimento. Anche se manca ancora qualche settimana al lancio dell'espansione, Capcom ha già provveduto ad illustrare il suo funzionamento. Per utilizzarlo, dovrete tenere premuto L2 per mirare e cerchio per lanciarlo, in modo da agganciarvi a specifiche parti del mostro.

Premendo R2, scaglierete tutte insieme le munizioni per la fionda rimaste, eseguendo il Colpo Sussultante, che indurrà il mostro a caricare in avanti. Se il mostro impatta contro una parete di roccia, rimarrà stordito e potrete infliggergli danni aggiuntivi assieme alla vostra squadra.

Premendo Triangolo, potrete eseguire un Attacco Standard, una sorta di fendente veloce che accompagna la discesa a terra. In base allarma equipaggiata, ammorbidirete la pelle del mostro (incrementando i danni potenziali e riducendo la sua capacità di deviare i vostri attacchi) oppure verranno rilasciate munizioni per la fionda, pronte per essere raccolte;

In aggiunta a quelle descritte, avrete altre opzioni a disposizione dopo aver agganciato il mostro, basate sulla tipologia di arma equipaggiata. Premendo L2 dopo aver colpito il muso con il martello, ad esempio, potrete effettuare il cosiddetto Scoppio fionda, che infligge ulteriori danni.

Potete ammirare il Rampino Artiglio in azione nella breve clip allegata in calce a questa notizia. Monster Hunter World: Iceborne verrà pubblicata il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard e Digital Deluxe. I giocatori PC dovranno attendere gennaio 2020. Ieri abbiamo avuto modo di vedere in azione il temibile mostro Nargacuga e dare uno sguardo alla nuova armatura di Legiana Urlante.