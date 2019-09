Monster Hunter World Iceborne: come utilizzare il nuovo Rampino Artiglio

Oltre ad aver introdotto un'intera nuova area esplorabile, armi, armature e creature da cacciare, Monster Hunter World: Iceborne può vantare anche l'introduzione di un nuovo gadget che rende il gameplay del gioco ancor più interessante: il Rampino Artiglio.

Questo particolare strumento non è altro che un'estensione della fionda, l'accessorio che abbiamo imparato a conoscere nella versione vanilla del gioco, ed era già presente in precedenza come semplice gadget legato alla mobilità. In Iceborne i giocatori potranno utilizzarlo non solo per arrampicarsi, ma anche per avere un notevole vantaggio sulle creatore durante gli scontri.

Per utilizzare il Rampino Artiglio e saltare sulla creatura nel bel mezzo di uno scontro dovrete iniziare a mirare con il tasto L2 sul controller PlayStation 4 (LT su quello Xbox One) e poi premere il tasto Cerchio su PS4 (B su Xbox One) per agganciarsi all'arto verso il quale volete andare. Prima che si proceda allo sparo è però necessario non solo che il mirino indichi che quel punto sia alla vostra portata, ma anche che l'arma non sia stata riposta. Alcune armi a distanza come gli archi richiederanno la pressione del tasto R3 su PS4 (RS su Xbox One) per fare in modo che il protagonista possa mirare con la fionda.

Se tutto è andato a buon fine siete ora aggrappati al mostro e, in questa fase, potete eseguire svariate azioni. Innanzitutto potrete spostarvi sulla creatura tramite l'utilizzo dello stick analogico sinistro e potete attaccarlo con il tasto triangolo su PS4 (Y su Xbox One). Questo attacco potrebbe far cadere dal nemico delle munizioni per la fionda oppure indebolirne una parte del corpo per un breve lasso di tempo, così che i vostri compagni possano approfittarne. Per colpire invece il nemico con l'artiglio dovrete invece premere Cerchio/B, mentre al grilletto destro (R2/RT) è assegnato l'attacco pesante, il quale farà vacillare il nemico consumando però tutte le munizioni della fionda. Nel caso vogliate invece mollare la presa e tornare a terra, non dovrete far altro che premere il tasto X/A.

Avete già letto la nostra recensione di Monster Hunter World Iceborne a cura di Alessandro Bruni?