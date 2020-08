Monster Hunter World Iceborne compie un anno: in arrivo numerosi eventi

Conclusi i festeggiamenti per le 16 milioni di copie di Monster Hunter World, Capcom invita tutti i cacciatori del proprio action ruolistico a celebrare il primo compleanno di Iceborne partecipando a tanti eventi stagionali che si terranno nelle prossime settimane su PC, S4 e Xbox One.

Il colosso videoludico giapponese ricorda infatti che il 6 settembre cadrà ufficialmente il primo compleanno di MHW Iceborne e, per questo, ha deciso di coinvolgere la propria community in una serie di attività speciali che si protrarranno per diverse settimane.

I festeggiamenti per l'anniversario di Iceborne avranno ufficialmente inizio il 21 agosto e si concluderanno nella notte dell'1 ottobre. In questo lasso di tempo, i giocatori potranno accedere liberamente a tutte le missioni, ai bonus e alle attività dei passati eventi stagionali. Eccovi la scaletta degli eventi previsti da Capcom, con partenza e conclusione prevista per le ore 02:00 italiane di ogni venerdì:

Festival Stele d'Inverno e Festival Gioioso - dal 21 agosto al 4 settembre

e - dal 21 agosto al 4 settembre Festival di Ringraziamento e Festival Astrale - dal 4 al 18 settembre

e - dal 4 al 18 settembre Festival Fiori di Primavera e Festival della Fioritura - dal 18 settembre all'1 ottobre

Fateci sapere se parteciperete a queste attività. Intanto, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Monster Hunter World Iceborne e una comoda guida di sopravvivenza per nuovi cacciatori.