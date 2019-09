Monster Hunter World Iceborne conquista la vetta della classifica giapponese

Puntuale come ogni mercoledì, il magazine giapponese Famitsu ha pubblicato le classifiche delle console e dei videogiochi più venduti in Giappone nel corso della settimana precedente.

Come facilmente immaginabile, a conquistare la vetta della classifica software nel periodo compreso tra il 2 e l'8 settembre è stata Iceborne, espansione di Monster Hunter World, pubblicata in formato fisico in due differenti edizioni: Master Edition, comprendente il gioco base oltre all'espansione, e sotto forma di codice per il download. Assieme, hanno venduto un totale combinato di 250 mila unità (206 mila la prima, 44 mila la seconda), più che sufficienti per occupare sia la prima che la seconda posizione della classifica. Nel computo non sono incluse le copie vendute in formato digitale, sicuramente predominanti. Terzo gradino del podio per Super Mario Maker 2, che ha venduto altre 18 mila unità, seguito in quarta posizione da NBA 2K20, nuova entrata che ha piazzato 13 mila unità. Ecco a voi la Top 10 con i dati precisi (tra parentesi le copie totali vendute):

[PS4] Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition (Capcom) {2019.09.06} (¥6.990) - 206.156 / Nuova entrata [PS4] Monster Hunter: World - Iceborne (Download Card) # (Capcom) {2019.09.06} (¥4.800) - 44.160 / Nuova entrata [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) - 18.296 / 600.297 (-19%) [PS4] NBA 2K20 # (Take-Two Interactive Japan) {2019.09.06} (¥7.000) - 13.461 / Nuova entrata [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 10.611 / 3.243.816 (-5%) [NSW] Astral Chain # (Nintendo) {2019.08.30} (¥7.980) - 9.129 / 41.365 (-72%) 07./06. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) - 9.018 / 153.154 (-7%) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 8.850 / 2.440.455 (-9%) [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 8.221 / 915.471 (-12%) [NSW] Fire Emblem: Three Houses # (Nintendo) {2019.07.26} (¥6.980) - 6.255 / 235.352 (-18%)

In ambito console continua, indisturbata, a dominare Nintendo Switch, che vende altre 77 mila unità e mette nel mirino il traguardo delle 9 milioni di console vendute nel solo Giappone. Seguono PlayStation 4 e PlayStation 4 pro con 20 mila e 13 unità, rispettivamente. Ecco la classifica (tra parentesi il numero totale di unità vendute).

Switch – 77.392 (8.920.322) PlayStation 4 – 20.667 (7.086.495) PlayStation 4 Pro – 13.061 (1.260.555) New 2DS LL (including 2DS) – 1.357 (1.660.480) New 3DS LL – 161 (5.883.887) Xbox One X – 36 (16.487) PS Vita – 34 (5.862.486) Xbox One S – 29 (90.899)

E voi, cosa avete acquistato la scorsa settimana? Fatecelo sapere nei commenti!