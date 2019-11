Monster Hunter World Iceborne: al via i crossover con Resident Evil e Horizon Zero Dawn

Capcom ha annunciato che Monster Hunter World Iceborne godrà a novembre di due crossover d'eccezione, a novembre prenderanno infatti il via gli eventi dedicati a Resident Evil 2 e Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds.

Nello specifico la quest dedicata a Resident Evil 2 (denominata Raccoon City Collaboration) prenderà il via nella giornata di oggi (giovedì 7 novembre) mentre il crossover con Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds partirà il 21 novembre in esclusiva per i possessori della versione PlayStation 4.

Una seconda collaborazione con Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds è prevista per il mese di dicembre, al momento però non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti della seconda quest dedicata al gioco Guerrilla. Per poter prendere parte agli eventi in questione sarà necessario aggiornare Monster Hunter World Iceborne alla versione 11.50, la nuova patch aggiunge il supporto per le quest Resident Evil/Horizon e risolve vari bug e problemi tecnici del gioco.

Monster Hunter World Iceborne è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One da settembre, la versione PC arriverà a gennaio 2020 in esclusiva su Steam.