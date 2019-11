Monster Hunter World Iceborne: diamo un'occhiata alla Balestra di Horizon Zero Dawn

La patch 11.50 di Monster Hunter World Iceborne pubblicata ieri ha ufficialmetne dato il via all'evento crossover con Resident Evil 2 su PS4 e Xbox One, ma i giocatori di casa Sony, ma a novembre Capcom ha anche altro in serbo per i giocatori di casa Sony.

Il giorno 22, infatti, prenderà il via un evento dedicato a Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, espansione di una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate in assoluto. Oltre a controllare Aloy, durante il crossover sarà ovviamente possibile mettere le mani su equipaggiamenti e armi a tema: tra queste ultime, figurerà anche la Balestra Leggera Stormslinger, che potrà essere costruita grazie ai materiali ottenuti sconfiggendo il possente Zinogre. Capcom ha così ben pensato di darci un assaggio, e mostrarcela nei tre screenshot in alta definizione che abbiamo allegato in calce a questa notizia. Cosa ve ne pare? Segnaliamo che a dicembre si svolgerà invece la seconda parte della quest di Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, che come la prima sarà accessibile esclusivamente ai giocatori PlayStation 4.

Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che l'espansione Monster Hunter World: Iceborne arriverà su PC il prossimo 9 gennaio 2020. A febbraio subito s'aggiornerà con l'arrivo del Rajang e dell'evento crossover di Resident Evil 2, e con il tempo si allineerà alle versioni console.