Monster Hunter World: Iceborne è ora disponibile su PC

Come promesso, alle 18:00 di oggi pomeriggio Capcom ha finalmente pubblicato anche su PC Monster Hunter World: Iceborne, corposa espansione già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso mese di settembre.

Iceborne è acquistabile su Steam nelle edizioni Standard (39,99 euro) e Digital Deluxe (49,99 euro). Quest'ultima offre in aggiunta lo stile armatura "Cavaliere d'argento", tre gesti, due set di adesivi, una pittura facciale, una pettinatura e un set di decorazione per la personalizzazione della stanza. Per l'occasione Capcom ha anche messo in vendita anche Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, che a 59,99 euro offre in un unico pacchetto gioco base ed espansione.

Iceborne introduce una storia inedita ambientata dopo la fine di Monster Hunter World, il Grado Maestro, una nuova base operativa, un nuova sala del raduno, una regione mai esplorata prima (le Distese Brinose) e nuove forme di vita endemiche da scoprire, oltre ad armi, armature ed abilità nuove di zecca. Tra le meccaniche inedite figurano invece il Rampino Artiglio, nuove azioni e combo per tutte le armi, la possibilità di usare la fionda ad arma sguainata, nuove funzionalità nell'area di addestramento, livello massimo incrementato per il compagno e i suoi gadget, e la possibilità di cavalcare mostri Cacciaprede aumentando il legame con i Lynian. Ne saprete di più leggendo la recensione di Monster Hunter World: Iceborne per PC. I giocatori più esigenti saranno felici di sapere che è disponibile anche un pacchetto di texture ad alta risoluzione (45 GB), e che è presente il supporto a DirectX 12 e FidelityFX CAS.

La patch che ha accompagnato la pubblicazione dell'espansione, grande ben 48GB, ha introdotto anche nuove funzionalità gratuite per tutti i giocatori di Monster Hunter World, tra cui una nuova modalità telecamera per catturare le schermate, una funzionalità che permette di visualizzare una lista delle statistiche numeriche del personaggio, la possibilità di selezionare gesti dal menu di scelta rapida anche all'interno della base, nuove opzioni per l'HUD, l'opportunità di acquistare i buoni di modifica per il compagno per cambiarne l'aspetto, la difficoltà per due giocatori per il multiplayer, slot extra per i set di oggetti e la lista dei desideri e altro ancora.