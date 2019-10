Monster Hunter World Iceborne: domani arriva il Rajang e molto altro ancora

Cacciatori, preparatevi: domani 10 ottobre Monster Hunter World: Iceborne riceverà in un colpo solo ben due importanti aggiornamenti - l'11.00 e l'11.01 - che complessivamente richiederanno un totale di 1,3 GB di spazio, sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

La più grande novità che verrà introdotta dall'update 11.00 è senza ombra di dubbio il Rajang, un mostro inedito per World che ha fatto la sua prima apparizione nel 2005 in Monster Hunter 2 per PS2. Si tratta di una bestia zannuta estremamente feroce in possesso del potere dell'elettricità: Capcom l'aveva già presentata nel trailer del Rajang pubblicato ancor prima del lancio di Iceborne, e da domani potrà finalmente essere affrontata dai giocatori. Le novità, chiaramente, non si fermano qui: l'update 11.00 introdurrà un nuovo bioma vulcanico con tanto di filmato introduttivo, nuove serie di armi, armature e abilità, la possibilità di abilitare l'accesso degli alloggi agli altri giocatori, un'opzione per limitare la chat ai giocatori negli alloggi, nuovi tipi di arredamento con cui interagire negli alloggi di Seliana e nuove ricompense per le spedizioni di cacciaprede. Capcom afferma inoltre d'aver rivisto le probabilità di apparizione dei mostri nelle Terre guida e il comportamento degli Insetti Guida, che localizzeranno automaticamente i mostri attirati.

L'aggiornamento 11.01 si concentra prevalentemente sulle Terre Guida, che subiranno un bel po' di cambiamenti. In questi luoghi è possibile ottenere materiali diversi per ogni livello, pertanto saranno apportate delle modifiche al modo in cui i livelli aumentano e diminuiscono per facilitare l'esplorazione:

Livello bioma 1 - 2: Nessun cambiamento

Livello bioma 3 - 6: Stessi valori di variazione del livello 2 prima dell'aggiornamento

Livello bioma 7: Stessi valori di variazione del livello 3 prima dell'aggiornamento

Inoltre, le tracce insolite non analizzate saranno più facili da ottenere, verrà aggiunta un'opzione per bloccare i livelli dei biomi e sarà aggiunta la voce "Biomi Bloccati" quando si crea una spedizione o durante una ricerca.

Un bel po' di novità, non c'è che dire. Tenete inoltre bene a mente che i due nuovi aggiornamenti sono indispensabili per poter giocare online in compagnia con i vostri amici. Per un recap di tutte le novità, vi invitiamo a visualizzare il diario degli sviluppatori allegato in cima a questa notizia.