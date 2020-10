Monster Hunter World Iceborne: drago nero Fatalis e nuove funzionalità nell'ultimo update

Il magistrale supporto post-lancio di Monster Hunter World Iceborne è giunto al termine con la pubblicazione del Title Update 5, che non ha certamente lesinato sulle novità. Il pacchetto di aggiornamento pesa circa 1,9 GB su Xbox One, 2,6 GB su PS4 e 3,1 GB su PC (dove vanno aggiunti 1,7 GB per le texture in alta definizione).

La più grande novità dell'aggiornamento è senz'altro rappresentata dall'introduzione del Fatalis, un leggendario drago nero ottenibile portando a termine un incarico speciale, disponibile dopo la storia e in seguito al completamento delle ricerche sull'Alatreon. Lo scontro con il Fatalis si svolge tra le rovine del Castello di Schrade, dove i cacciatori hanno diverse armi a disposizione, tra cui l'Ammazzadraghi, i cannoni e le baliste. L'operazione di abbattimento del Fatalis introduce un nuovo personaggio inviato direttamente dalla Gilda stessa, e vede inoltre la presenza di personaggi già noti come lo Spavaldo di classe A. Con i materiali del Fatalis è possibile forgiare nuove armi e armature, tra cui il Set di armatura Fatalis α+ il Set di armatura Fatalis β+ e l'equipaggiamento per compagni: Fatalis α+.

Non è finita qui. Il Title Update introduce anche il Velkhana arcitemprato, disponibile in una missione evento per un periodo limitato (consultate il calendario qui), l'abilità "Potenziamento rampino", che permette di ferire i mostri più facilmente, e tante meccaniche di gioco:

Effluvio interiore III aggiunto al Rituale antico presso l'alchimista.

Ora è possibile utilizzare gioielli di rarità 9 o superiore come materiali presso l'alchimista.

Ora è possibile fondere i seguenti gioielli presso l'alchimista: Gioiello non elementale 2, Gioiello guardia perfetta 2, Gioiello strato protettivo 2, Gioiello sigillo anziano 3, Gioiello carica potenziata 2 e Gioiello preveggenza 2.

Ora è possibile riprodurre nuovi brani negli alloggi di Seliana.

Aggiunti nuovi design per la Tessera squadra.

Aggiunti nuovi stili armatura.

Aggiunti nuovi pendenti.

Ora è possibile ottenere arredi tramite il bonus Ultravapore della Centrale a vapore.

Maggiori dettagli potete trovarli nel video-diario di sviluppo allegato in calce a questa notizia e spulciando le note ufficiali del Title Update 5. A proposito della serie sui cacciatori di mostri, lo sapete che è in arrivo Monster Hunter Rise su Nintendo Switch?