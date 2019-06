Monster Hunter World: Iceborne, altre due nuove armi svelate da Capcom

Sembra proprio che avremo un arsenale infinito di armi a disposizione in Monster Hunter World: Iceborne, il nuovo e attesissimo DLC del titolo di Capcom, perlomeno a giudicare dai trailer che la software house sta diffondendo di giorno in giorno, relativi proprio ai letali strumenti che utilizzeremo per sconfiggere i vari mostri.

La serie si è sempre contraddistinta per il livello di sfida piuttosto stimolante e per la varietà di modi in cui è possibile approcciare una determinata preda, per cui la presenza di tante armi non può che far piacere ai fan del gioco, che avranno tantissimi strumenti a disposizione, e dunque altrettante tattiche e tecniche di caccia per far fuori la propria preda.

E dunque, oltre a rimandarvi ai vari trailer delle armi d Monster Hunter World: Iceborne pubblicati nei giorni scorsi, vi facciamo vedere i due arrivati oggi, relativi ad altrettanti nuovi strumenti: Heavy e Light Bowgun, che potete trovare in calce alla news, come di consueto.

Monster Hunter World: Iceborne sarà presente all'E3 2019 uscirà il 6 Settembre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre gli utenti PC dovranno aspettare ancora un pochino, visto che l'uscita è prevista per la fine dell'anno. Vi state già preparando psicologicamente a come affrontare le varie sessioni di caccia?