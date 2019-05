Monster Hunter World Iceborne: due nuovi trailer sulle armi

La nuova espansione di Monster Hunter World, Iceborn, offrirà ai giocatori diverse nuove armi con cui andare a caccia di creature. Nei giorni scorsi sono arrivati dei nuovi trailer di Iceborn, che mostravano alcune di questi nuovi mortali strumenti.

Anche nella giornata di oggi, Capcom ne ha mostrati altri due, che introducono le doppie spade e la coppia spada e scudo. Come potrete intuire, le doppie lame sono un'arma più votata all'attacco, mentre per un approccio più difensivo è più consigliato l'utilizzo della combinazione tra spada e scudo.

La data d'uscita di Monster Hunter World: Iceborne è fissata per il 6 Settembre su PlayStation 4, Xbox One, mentre per la versione PC ci sarà da aspettare ancora un po', visto che arriverà durante l'inverno.

Per approfondire, sul nostro sito trovate tutte le ultime informazioni sull'espansione in arrivo. Sapevate che l'area di Monster Hunter World: Iceborne sarà la più vasta del gioco? Per tutte le altre novità invece, bisognerà aspettare ancora pochi giorni, visto che Capcom ha confermato che Monster Hunter World: Iceborne sarà presente all'E3 2019.