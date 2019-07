Monster Hunter World Iceborne esce su PC a gennaio 2020; nuovi video gameplay

Con un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, Capcom ha finalmente annunciato la data di lancio della versione PC di Monster Hunter World Iceborne, l'attesissima espansione dell'hunting game che tanta fortuna ha portato al publisher nipponico a partire dal debutto risalente allo scorso anno.

Come potete notare leggendo il cinguettio che trovate in calce alla notizia, Capcom ha confermato che Iceborne verrà lanciato su PC a gennaio 2020 via Steam, quindi con circa quattro mesi di ritardo rispetto alla pubblicazione su console: l'espansione, infatti, arriverà in primis su PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre 2019.

Approfittiamo dell'occasione per proporvi due nuovi video gameplay diffusi recentemente online dai colleghi di Game Informer.com. In questi due nuovi filmati, che potete visionare in cima e in calce all'articolo, ci portano a caccia del già noto Barioth e di due sottospecie inedite che appariranno per la prima volta in Iceborne: Viper Tobi-Kadachi e Nightshade Paolumu. Un'ottima occasione, quindi, per dare un ulteriore sguardo agli affascinanti scorci che le Distese Brinose ci regalano, e a tutte le altre novità di gameplay che Capcom sta preparando per i suoi fan.

Monster Hunter World Iceborne uscirà prima su PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre, ed in seguito arriverà nel mese di gennaio 2020 su PC. Nonostante si sia ritrovata sistematicamente in ritardo in termini di contenuti rispetto alle console, la versione PC è stata la seconda piattaforma di gioco dove Monster Hunter World ha venduto meglio.