Monster Hunter World Iceborne: l'espansione ha una data di uscita su PC

Capcom ha annunciato la data di uscita di Monster Hunter World Iceborne per PC: l'espansione del gioco non arriverà su Windows a fine 2019 come inizialmente preventivato bensì all'inizio del prossimo anno.

"Una regione differente, ricca di vita endemica. Numerosi mostri che si rincorrono e si scatenano in lotte territoriali. Una nuova esperienza di caccia, che sfrutta l'ambiente densamente popolato. Monster Hunter World, il gioco che innovato l'azione di caccia, sta per diventare ancora più grande con la massiccia espansione Monster Hunter World Iceborne!"

La pagina Steam di Monster Hunter World Iceborne riporta anche la data di uscita, fissata per il 9 gennaio 2020. Tra le caratteristiche di questa edizione troviamo texture in alta risoluzione, supporto 4K, framerate sbloccato, compatibilità Monitor Ultrawide 21:9, DirectX 12 e controlli ottimizzati per mouse/tastiera.

Iceborne è stato lanciato su PlayStation 4 e Xbox One lo scorso mese di settembre, l'espansione ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica e Capcom ha confermato di essere al lavoro su nuovi contenuti per Monster Hunter World, ad oggi il gioco della casa di Osaka più venduto di sempre con oltre tredici milioni di unità distribuite in tutto il mondo.