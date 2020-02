Monster Hunter World Iceborne: l'espansione a quota 4,5 milioni di copie vendute

Nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, i vertici di casa Capcom hanno condiviso alcuni dati relativi ai traguardi commerciali tagliati dalle proprie produzioni vidoeludiche più recenti.

Tra queste ultime troviamo anche Monster Hunter World: Iceborne, espansione del già apprezzato Monster Hunter World, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il contenuto pubblicato dal team di sviluppo in un secondo momento rispetto all'esordio del gioco base è stato accolto con calore sia dal pubblico sia dalla stampa specializzata. Non sorprendono dunque eccessivamente le cifre condivise da Capcom in merito alle performance di vendita della produzione.

Complessivamente, secondo dati aggiornati al 28 gennaio 2020, il solo Monster Hunter: World: Iceborne è stato acquistato in 4,5 milioni di copie. Con una release avvenuta inizialmente su console, l'espansione è giunta anche su PC, andando ad ampliare la propria base di pubblico. Un risultato commerciale che di pone sicuramente positivo per i vertici di casa Capcom.



Recentemente, discutendo del supporto post-lancio al titolo, il team di sviluppo ha annunciato che a partire dal mese di maggio, gli aggiornamenti PC e console di MHW Iceborne saranno pubblicati in contemporanea. Nel frattempo, l'utenza PC potrà approfittare con la prossima patch di gioco del crossover tra Monster Hunter World Iceborne e Resident Evil 2.