Monster Hunter World Iceborne: esploriamo le Distese Brinose nella nostra Videoanteprima

Iceborne è il nome della prima espansione di Monster Hunter World che introduce tante novità tra cui il G-Rank, tantissime armi inedite, una zona tutta nuova da esplorare e delle frenetiche battute di caccia a cui partecipare per arricchire il canovaccio narrativo e ludico del kolossal di Capcom.

La regione delle Distese Brinose sarà la più grande mai apparsa in Monster Hunter World e già questo rappresenta un chiaro indizio delle ambizioni nutrite dal team diretto da Kaname Fujioka. Tra le lande ghiacciate di questo nuovo scenario liberamente esplorabile potremo imbatterci in creature ancora più devastanti e, ciò che più conta ai fini delle dinamiche di gameplay da vivere nelle lobby del multiplayer cooperativo, intelligenti.

Buona parte del lavoro svolto da Capcom per erigere l'impalcatura di gioco di Iceborne graviterà attorno alle nuove tecniche di attacco introdotte in ogni categoria di arma per controbilanciare l'accresciuta letalità dei mostri delle Distese Brinose e delle nuove creature che si aggireranno per le altre regioni del mondo di gioco.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Anteprima di Monster Hunter World: Iceborne dall'E3 2019, vi ricordiamo che la nuova espansione dell'action ruolistico di Capcom arriverà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC dell'espansione, invece, non ha ancora una data di uscita ufficiale poichè richiederà del tempo supplementare per essere sviluppata, anche se Fujioka e compagni contano di concluderne i lavori entro questo inverno, ossia tra fine 2019 e i primi mesi del 2020.