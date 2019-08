In Monster Hunter World: Iceborne potrebbe esserci anche lo Zinogre

Iceborne, la prima grande espansione di Monster Hunter World, includerà un quantitativo di contenuti paragonabile a quello offerto dal gioco originale, con una nuova immensa area da esplorare - le Distese Brinose - e tanti mostri.

Alcuni saranno completamente inediti, come il Velkhana, il Banbaro e il Beotodus. Altri rappresenteranno delle variazioni delle razze già presenti nel gioco base, e altri ancora saranno delle vecchie conoscenze provenienti dai capitoli della saga passati, come il Tigrex, il Barrioth e il Nargacuga. Stando ad un indizio scovato dal portale giapponese Games Talk, tra i graditi ritorni potrebbe figurare anche lo Zinogre. Due tracce musicali registrate presso la Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers (JASRAC) hanno dei chiari riferimenti al mostro in questione nel titolo:

Senretsunaru Soukou Zinogre: The Chase

Senretsunaru Soukou Zinogre World Version

I diritti di entrambe le tracce, per le quali è indicata l'appartenenza alla colonna sonora di Monster Hunter World: Iceborne, sono di proprietà di Tadayoshi Makino e Capcom. Gli indizi sembrano inequivocabili, ma per la certezza assoluta dobbiamo necessariamente attendere un annuncio da parte della casa giapponese.

Lo Zinogre, per chi non lo sapesse, è un Wyvern Zannuto apparso per la prima volta nel 2010 in Monster Hunter Portable 3rd per PSP, e poi ritornato in Monster Hunter 3 Ultimate e Monster Hunter Generations Ultimate. È un predatore solitario con due corni in testa, una lunga coda e privo di ali, al posto delle quali sono presenti degli artigli decisamente affilati.

L'espansione Monster Hunter World: Iceborne verrà lanciata il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard e Digital Deluxe (entrambe necessiteranno del gioco base per poter funzionare). I giocatori PC, invece, dovranno pazientare fino a gennaio 2020.