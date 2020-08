Monster Hunter World Iceborne: Fatalis invade il Nuovo Mondo!

Capcom ha annunciato l'ultimo aggiornamento gratuito di Monster Hunter World Iceborne: si chiamerà The Last Stand ed è in arrivo il primo di ottobre. A concludere il supporto post lancio del celebre hunting game sarà il Drago Nero Fatalis, una delle creature più ostiche da sempre presenti nella saga.

Il Fatalis è un mostro storico della serie Monster Hunter e molto atteso da pubblico. il suo nome è diventato l'emblema della difficoltà che il gioco propone nelle cacce più vanzate. Non sorprende che gli sviluppatori abbiano scelto proprio questo drago come protagonista dell'update finale della fortunata espansione del gioco. Fatalis non arriverà nel Nuovo Mondo da solo e ad accompagnarlo troveremo la versione arci-temprata del Velkhana, il mostro di copertina di Iceborne, insieme all'introduzione di tutti gli stili armatura di grado maestro, altra funzione richiesta a più riprese dalla community.

Per l'occasione è stato annunciato anche un evento a tema Halloween, che si svolgerà sempre nel mese di ottobre e che porterà un'armatura e altri oggetti esclusivi. Dopo l'arrivo dell'Alatreon in Monster Hunter World Iceborne, il Fatalis rappresenta una conclusione esplosiva per il ciclo di Seliana, e molto probabilmente ci proporrà uno scontro che darà del filo da torcere anche ai cacciatori più esperti. Ne approfittiamo per ricordarvi che per celebrare il suo primo anniversario Iceborne sta riproponendo alcuni eventi passati.