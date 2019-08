Monster Hunter World Iceborne: Fulgur Anjanath, Ebony Odogaron si mostrano in azione

Un secondo Tweet ci presenta invece l' Ebony Odogaron , che sfiderà i giocatori di Monster Hunter World: Iceborne sfruttando tutte le proprie risorse, tra cui attacchi ad ampio raggio. Caratteristica particolarmente interessante, la creatura ha l'abilità di rendere inefficaci gli attacchi elementali sferrati dai Cacciatori, qualificandosi così come un avversario particolarmente temibile. Infine, dopo aver presentato la Master Rank Armor di Kulu Ya Ku , Capcom presenta un nuovo set di Monstr Hunter World: Iceborne . Realizzabile dai Cacciatori in grado di sconfiggere i Tzitzi-Ya-Ku , questa nuova armatura Master Rank è protagonista di due Tweet dedicati. Al loro interno, potete osservare la variante maschile e femminile del set: cosa ve ne pare?

L'attivissimo account Twitter ufficiale della serie Monster Hunter ha infatti pubblicato alcuni interessanti cinguettii, che potete trovare direttamente in calce a questa news. Nel primo di questi, il team di sviluppo ci mostra in azione il Fulgur Anjanath , creatura in grado di mettere in difficoltà Cacciatori e Cacciatrici. Quest'ultimo, infatti, avrà a propria disposizioni armi temibili, tra le quali possenti fauci ed attacchi di natura elettrica!

Powerful jaw, menacing tigerstripes, and electric charged attacks. Beware the Fulgur Anjanath in #Iceborne! pic.twitter.com/rskxstJqpv — Monster Hunter (@monsterhunter) August 17, 2019

Dragon element and wider attack ranges are Ebony Odogaron's signature traits in #Iceborne. The ability to negate hunters' elemental attacks make this subspecies a resilient threat. pic.twitter.com/dFN31shFZX — Monster Hunter (@monsterhunter) August 16, 2019

Behold the new Master Rank Tzitzi-Ya-Ku armor set! #Iceborne pic.twitter.com/nhFNsjcF84 — Monster Hunter (@monsterhunter) August 14, 2019