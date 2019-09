Monster Hunter World Iceborne, Gears 5 e Blair Witch giocati su Twitch questa settimana

A settembre le attività di Everyeye Live riprendono a pieno regime dopo una relativa pausa a fine agosto per riprendersi dalle fatiche della Gamescom di Colonia. Questa settimana le sorprese non mancano, grazie al ritorno di appuntamenti molto apprezzati e live gameplay di titoli in uscita nei prossimi giorni.

Nello specifico, questa settimana inizieremo le run di Gears 5 (mercoledì 4 settembre dalle 15:00) e Monster Hunter World Iceborne (giovedì 5 dalle 12:00), inoltre segnaliamo il ritorno degli appuntamenti con Colazione con Everyeye e 7 Giorni Il Rotocalco Videoludico.

Lunedì 2 settembre

Ore 17:00 - Blair Witch

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat Kikachan87

Martedì 3 settembre

Ore 16:00 - Domande e Risposte

Ore 17:00 - Remnant from the Ashes (Blind Run)

Ore 19:00 - PES 2020 Demo feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 4 settembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Dalle ore 15:00 - Gears 5 (Campagna)

Ore 21:00 - Control: teorie, interpretazioni e analisi della trama

Giovedì 5 settembre

Dalle ore 12:00 - Monster Hunter World Iceborne

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - Remnant From the Ashes feat Giorno Gaming

Venerdì 6 settembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Monster Hunter World Iceborne Community Event (PS4)

Ore 21:00 - Metro Exodus I Due Colonnelli

Sabato 7 settembre

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat. Schiaccisempre

Come sempre l'appuntamento è su Twitch, iscrivetevi al canale di Everyeye.it per ricevere le notifiche pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, le repliche verranno invece pubblicate esclusivamente sul canale YouTube Everyeye on Demand.