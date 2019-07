Monster Hunter World Iceborne: Glavenus Acido combatte in video nella Valle Putrefatta

Dopo averci portati tra i vicoli dell'Hub di Iceborne Seliana, gli autori di Capcom ci regalano un nuovo filmato dimostrativo della prossima espansione di Monster Hunter World che si focalizza sul Glavenus Acido, la temibile creatura che ci attende nelle profondità della Valle Putrefatta.

Tra le tante sottospecie di mostri che andranno a rimpolpare di contenuti l'esperienza action ruolistica dei Cacciatori di MHW, la variante del Glavenus dotata di attacchi acidi costituirà il perfetto banco di prova per chi, desideroso di vivere nuove avventure, vorrà mettersi alla prova con sfide di alto livello.

Oltre alle numerose creature inedite che popoleranno le Distese Brinose, quindi, naturalmente anche nelle altre regioni del mondo di gioco di Monster Hunter Worlds assisteremo all'apparizione di mostri dotati di un originale pattern di attacchi, di animazioni e di abilità rispetto alle controparti già cacciate nel gioco base. Non per niente, gli sviluppatori giapponesi hanno ben pensato di arricchire il vocabolario di mazzate dei nostri impavidi eroi con nuove tecniche di combattimento per ciascuna delle loro armi predilette, e questo senza considerare i bonus da ottenere realizzando le nuove armature con i materiali inediti da reperire nelle spedizioni.

Prima di lasciarvi in compagnia di Glavenus Acido, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PS4 e Xbox One, diversamente dalla versione PC per la quale, a detta di Capcom, bisognerà pazientare almeno fino all'arrivo dell'inverno.