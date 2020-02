Monster Hunter World Iceborne incontra Rajang e Resident Evil con l'ultimo update su PC

Come promesso, i vertici di Capcom arricchiscono la dimensione fantasy di Monster Hunter World Iceborne su PC approfittando dell'ultimo, enorme update approdato su Steam per aggiungere l'evento crossover con Resident Evil e la battaglia con Rajang.

La bestia tuonante Rajang, già affrontata su console dagli esploratori delle lande digitali di MHW Iceborne, dovrebbe fare il suo ingresso nell'universo della versione PC dell'espansione stand alone a partire da domani, 6 febbraio, attraverso un aggiornamento gratuito.

Dotata di una velocità senza eguali e di un'aggressività che contribuisce a renderla ancora più devastante, Rajang darà del filo da torcere a tutti i Cacciatori che avranno la sfrontatezza di incrociare il suo sguardo infuocato: il nuovo maschio alfa del bestiario di Iceborne ci attenderà all'interno di una nuova area vulcanica che sarà accessibile per l'occasione dopo aver parlato con l'Ammiraglio di Seliana.

Decisamente più frivolo, ma non per questo meno interessante, è invece il crossover tra Monster Hunter World e Resident Evil che si concretizzerà su PC sempre con l'arrivo della prossima patch. Nel corso di questo evento potremo utilizzare degli elementi di equipaggiamento, delle customizzazioni estetiche e delle armature speciali per dare al nostro Cacciatore l'aspetto di Leon Kennedy e Claire Redfield, i protagonisti di Resident Evil 2 Remake: nel crossover tra MHW e RE2 ci sarà spazio anche per Mr X, come possiamo intuire ammirando il video di presentazione confezionato da Capcom.