In Monster Hunter World: Iceborne sarà introdotta la difficoltà dinamica

Grandi cambiamenti per Monster Hunter World, visto che Capcom ha annunciato l'arrivo della difficoltà dinamica all'uscita dell'espansione Iceborne, che renderà l'esperienza in co-op meno frustrante, rispetto al modello attuale.

La nuova caratteristica sarà gratis per tutti e sarà introdotta con un nuovo aggiornamento all'uscita di Iceborne. Attualmente la difficoltà del gioco può essere un po' punitiva, visto che il gioco ha due livelli di dificoltà diversi, uno per il single-player e uno per la co-op. Questo modello aggiusta la salute del mostro e regola quanto duro debba essere il combattimento. Ora, se si inizia una lotta con altri 3 giocatori, e uno di essi si disconnette, la sfida è inevitabilmente più difficile.

Così come in generale i combattimenti in due giocatori sono più difficili di quelli in quattro, visto che la salute del mostro è la stessa. Con Iceborne non sarà così. Innanzitutto sono previsti tre stage di difficoltà: uno per il single-player, uno per le coppie e uno per tre o quattro giocatori. Il cambiamento più grande però è che la durezza del combattimento cambierà dinamicamente a seconda del numero di giocatori presenti.

Dunque iniziando un combattimento con quattro giocatori, se due di essi dovessero disconnettersi, la difficoltà del gioco si adatterà di conseguenza. Un cambiamento atteso da molti all'interno della community. Che ne pensate?

La data d'uscita di Monster Hunter World Iceborne è prevista per il 6 Settembre su PS4 e Xbox One, mentre su PC il gioco arriverà nel corso dell'inverno. Nel frattempo potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Monster Hunter World Iceborne.