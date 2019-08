Monster Hunter World Iceborne: il lancio sarà anticipato da una Beta su PS4 e Xbox One

Capcom invita tutti i Cacciatori di Monster Hunter World a partecipare alla fase di Beta testing di Iceborne che avrà luogo su PlayStation 4 e Xbox One nelle giornate immediatamente precedenti al lancio dell'attesa espansione.

La prova che, come avvenuto con la Beta di giugno, dovrebbe essere riservata a chi è già in possesso di una copia di Monster Hunter World, avverrà in due fasi distinte. La prima fase coinvolgerà esclusivamente l'utenza di PS4 e avrà luogo da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre. La seconda, destinata agli appassionati di MHW su Xbox One, partirà subito dopo e durerà da lunedì 2 settembre a giovedì 5 settembre.

La Beta di pre-lancio di Iceborne ci porterà nell'immensa regione delle Distese Brinose e darà accesso alle missioni di caccia contro il Gran Jagras, Banbaro, Tigrex e Velkhana, con livello di difficoltà crescenti che ci aiuterà a testare le principali novità di gameplay legate all'utilizzo delle 14 tipologie di armi.

La Beta di Iceborne ci aiuterà così a ingannare l'attesa per il lancio dell'ultima, poderosa espansione di Monster Hunter World, che ricordiamo essere prevista per il 6 settembre su PS4 e Xbox One e nel gennaio del 2020 su PC.