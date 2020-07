Monster Hunter World Iceborne: tutte le novità dell'Update 4 con Alatreon in un video

Con la pubblicazione delle note dell'Update 4 di Monster Hunter World Iceborne con Alatreon, Capcom delinea il quadro completo dei contenuti gratuiti in arrivo su PC, PS4 e Xbox One nella dimensione fantasy del kolossal action ruolistico.

L'aggiornamento che porterà Monster Hunter World Iceborne alla versione 14.00 sarà disponibile dal 9 luglio e richiederà il download di un update obbligatorio con circa 1,2 GB di dati da installare su disco.

La patch in questione sarà accompagnata dall'arrivo dello spaventoso Alatreon, ma solo dopo aver completato la storia di Iceborne ed aver portato a termine l'incarico di ricognizione del Safi'jiiva. Sempre con l'Update 4 di MHW Iceborne assisteremo all'ingresso del Barioth Assiderato come mostro arcitemprato da fronteggiare in missioni evento per un periodo di tempo limitato.

Quanto alle novità di gameplay, segnaliamo l'aggiunta di opzioni di fusione inedite per ottenere delle tracce insolite analizzate, la possibilità di posizionare nuovi arredi e riprodurre nuovi brani negli alloggi di Seliana, l'introduzione di nuovi pendendi e un redesign della Tessera Squadra.

Non meno importanti saranno poi gli interventi compiuti dagli autori giapponesi per migliorare l'esperienza di gioco: tra questi, citiamo l'aumento nel numero di baccelli urlanti ottenuti quando si combinano sacche urlanti, l'aggiunta degli Amuleti Sfoderata III, Fenice III e Tonico V, la regolazione degli oggetti premio della Centrale a Vapore ricevuti al termine del minigioco e la visualizzione dell'icona Cavalcamento anche mentre ci si trova alla base.

A causa della pandemia da Coronavirus e della necessità di ricorrere al lavoro in remoto per completare lo sviluppo di questo aggiornamento, Capcom sottolinea che alcuni contenuti di questo aggiornamento presenteranno dei dialoghi con doppiaggio limitato.