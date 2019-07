Monster Hunter World Iceborne: nuovi Master Rank set si presentano in video!

I confini dell'universo di Monter Hunter World si preparano ad espandersi, grazie all'aggiunta dell'attesissima nuova espansione a tema invernale Iceborne.

Con quest'ultima, oltre alla nuova ambientazione di Hoarfroast Reach, arriveranno anche diversi nuovi set con cui equipaggiare il vostro cacciatore o la vostra cacciatrice. Dopo averci presentato il Direwolf Armor Set, l'account Twitter ufficiale di Monster Hunter non esita a mostrare al pubblico ulteriori contenuti. Come potete verificare in calce, si tratta di tre Master Rank Armor Set, di cui potete ammirare i dettagli grazie alle clip allegate ai cinguettii. Per realizzare queste nuove attrezzature, i giocatori dovranno affrontare altrettante creature, in particolare l'Odogaron, il Great Girros e il Girros. Cosa ve ne pare, vi piacciono? Ne avete già una preferita?

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che è stato recentemente presentato da Capcom anche il nuovo hub di Iceborne, Seliana. L'esordio dell'espansione di Monster Hunter World resta atteso per il prossimo 6 settembre. Per ingannare l'attesa che ancora vi separa da questa data, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il recente provato di Monster Hunter World Iceborne, a cura del nostro Alessandro Bruni, che non ha esitato ad affrontare il nuovo ambiente innevato e dal rigido clima in occasione dell'E3 2019.