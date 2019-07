Monster Hunter World Iceborne: ecco il nuovo set armatura di Rathian!

Con la pubblicazione dell'espansione Iceborne, Capcom offrirà ai videogiocatori di Monster Hutner World l'opportunità di vestire nel gioco nuovi Master Rank Armor Set.

Alcune specifiche tipologie di set di armatura sono stati già presentati agli utenti: tra questi troviamo ad esempio quelli legati a Odogaron e Girros, oppure il nuovo Direwolf Amor Set. Ma non è tutto: l'account Twitter ufficiale di Monster Hunter ha infatti deciso di presentare ufficialmente a Cacciatori e Cacciatrici anche un ulteriore set, sempre di grado Master Rank. Quest'ultimo è legato alla creatura Rathian, anche nota all'interno del mondo di gioco come la "Regina delle Terre". Per dare un primo sguardo ai dettagli di questo nuovo set, potete visionare i video disponibili in allegato ai cinguettii che trovate in calce alla news. I due Tweet ce ne presentano le due differenti versioni: cosa ve ne pare?



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che il team di sviluppo di Monter Hunter World ha annunciato che Iceborne sarà l'ultima espansione del gioco, ma che quest'ultimo è già impegnato sulla pianificazione di successivi aggiornamenti. Sono inoltre stati diffusi interessanti dettagli sulla narrazione in Monster Hunter World Iceborne, con la conferma che non tutte le missioni inedite avranno luogo nella nuova regione di Hoarfroast Reach.