Monster Hunter World Iceborne: il nuovo trailer annuncia il ritorno dello Zinogre!

Le indiscrezione, alla fine, si sono rivelate veritiere. Con uno spettacolare trailer, Capcom ha annunciato che in Iceborne, prima e grande espansione di Monster Hunter World, farà il suo ritorno lo Zinogre, temibile mostro che i cacciatori di lunga data conoscono molto bene.

Per chi non lo sapesse, lo Zinogre è un Wyvern Zannuto che ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2010 in Monster Hunter Portable 3rd per PSP, per poi ritornare negli anni successivi anche in Monster Hunter 3 Ultimate e Monster Hunter Generations Ultimate. È un predatore solitario con due corni in testa, una lunga coda. È privo di ali, ma in compenso possiede degli artigli decisamente affilati ed è in grado di controllare l'elettricità.

Nel trailer condiviso per l'occasione possiamo ammirare questo possente mostro in azione per la prima volta nel mondo di Monster Hunter World. Lo Zinogre, in ogni caso, non è l'unico protagonista del filmato, dal momento che appaiono anche diversi altri mostri di rango Master. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

L'espansione Monster Hunter World: Iceborne necessiterà del gioco base per poter funzionare e verrà lanciata il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard e Digital Deluxe. I cacciatori PC, invece, dovranno attendere fino a gennaio 2020 per esplorare le Distese Brinose. Iceborne introdurrà tanti nuovi mostri: alcuni saranno completamente inediti, come il Velkhana, il Banbaro e il Beotodus. Altri provengono dai passati capitoli della saga, come il Tigrex, il Barrioth e il Nargacuga.