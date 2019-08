Monster Hunter World Iceborne: il nuovo trailer mostra Barioth in azione

Quando manca ormai pochissimo all'arrivo di Monster Hunter World: Iceborne, l'attesissima espansione del gioco si è mostrata in un nuovo video, come ormai ci ha abituati da tempo Capcom. Il nuovo filmato introduce una temibile creatura che troveremo nella tundra ghiacciata.

Stiamo parlando di Barioth, una viverna bianca dalle dimensioni generose e dalle enormi zanne, che utilizza i suoi potenti arti anteriori e la sua coda per attraversare la neve e i ghiacci con facilità. È solo l'ultima creatura in ordine di tempo che ci viene mostrata da Capcom, che in alcuni video precedenti ci aveva già mostrato altri mostri di Monster Hunter World Iceborne in azione, con diversi post su Twitter.

Come detto, il gioco si avvicina a grandi falcate, visto che l'uscita di Monster Hunter World Iceborne è prevista su PlayStation 4 e Xbox One per il 6 Settembre. Su Pc invece bisognerà aspettare ancora un po', ed il gioco arriverà su tale piattaforma a partire da Gennaio 2020.

Per approfondire ulteriormente potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Monster Hunter World Iceborne. Sul nostro sito trovate inoltre tutte le news e gli approfondimenti sulle armi e sulle caratteristiche del videogame. Che ne pensate del gioco? Quanto attendete l'espansione del celebre titolo di Capcom?