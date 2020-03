Monster Hunter World Iceborne: oggetti gratis per celebrare le 5 milioni di copie

Nella giornata di ieri Capcom ha annunciato che Monster Hunter World: Iceborne, prima e grande espansione dell'hunting game, ha raggiunto un totale di 5 milioni di copie distribuite (digitali incluse) da quando è stata lanciata a settembre 2019 su console e a gennaio 2020 su PC.

Per celebrare questo importante traguardo, la compagnia giapponese ha ben pensato di offrire un pacchetto gratis a tutti i giocatori che effettueranno il log in entro e non oltre le ore 01:59 di venerdì 3 aprile. Questi gli oggetti inclusi:

Mega pozione x 50

Polvere di vita x 50

Pinna sgombro-coltello+ x 10

Sfera-armatura regale x 3

Stampa wyvern celeste x 1

Sarà possibile ritirare il pacchetto oggetti accedendo e controllando i bonus di accesso entro la data di scadenza indicata. Se il pacchetto non è disponibile nei bonus di accesso, Capcom consiglia di provare a chiudere il gioco, aggiornare alla versione più recente e controllare nuovamente i bonus di accesso il giorno successivo.

Monster Hunter World Iceborne ha da poco ricevuto il Title Update 3 su PS4 e Xbox One, che ha introdotto il Rajang Furioso, il Brachydios Rabbioso e gli Stili Arma (arriverà su PC il prossimo 9 aprile). Capcom, inoltre, ha annunciato un evento crossover con Assassin's Creed che prenderà il via il prossimo 10 aprile.