Monster Hunter World Iceborne premierà i giocatori che aiuteranno quelli di grado minore

Mancano pochi giorni all'uscita di Iceborne, prima grande espansione di Monster Hunter World che accompagnerà i cacciatori nell'area inesplorata delle Distese Brinose. Non tutti, in ogni caso, potranno iniziare a giocarci da subito: per affrontare la nuova avventura bisognerà aver completato la storia principale e raggiunto il Grado Cacciatore 16.

Se non avete ancora raggiunto questi requisiti, non disperate. Potrete farvi aiutare dai vostri amici di livello superiore, dal momento che questi ultimi riceveranno un bell'incentivo. In un'intervista concessa ad Eurogamer, i game director Kaname Fujioka e Daisuke Ichihara hanno spiegato che coloro che aiuteranno i cacciatori di livello più basso a completare la storia del gioco principale riceveranno delle ricompense: "Abbiamo implementato un sistema chiamato Hunter Helper, così se non avete ancora completato World e volete mettervi in pari per giocare a Iceborne, potrete farvi aiutare dai vostri amici di rank superiore, che riceveranno delle ricompense completando le quest assieme a voi".

Per maggiori dettagli sulle ricompense in questione, in ogni caso, dovremo attendere l'uscita dell'espansione, dal momento che i due non si sono sbottonati al riguardo. L'espansione Monster Hunter World: Iceborne verrà pubblicata il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard e Digital Deluxe (avrà bisogno del gioco base per funzionare). Il trailer più recente ha confermato la presenza del temibile Zinogre in Iceborne.