Monster Hunter World Iceborne presenta la nuova armatura Master Rank di Legiana!

Dopo aver presentato al pubblico la nuova armatura di Rathian che i Cacciatori di Monster Hunter World potranno ottenere grazie all'espansione Iceborne, il team di Capcom presenta un nuovo set.

Il protagonista è nuovamente un Master Rank Armor Set, che è stato presentato al pubblico direttamente tramite l'account Twitter ufficiale di Monster Hunter e l'account ufficiale di Playstation. Per ottenere questa armatura, Cacciatori e Cacciatrici dovranno seguire le tracce del temibile Legiana. Per dare uno sguardo in anteprima all'aspetto del set, potete fare riferimento ai due cinguettii che trovate disponibili direttamente in calce a questa news. Le armature si presentano come piuttosto elaborate e ricche di dettagli: cosa ve ne pare, vi piacciono?



Se siete curiosi di scoprire ulteriori Amor Set di Monster Hunter World: Iceborne, vi ricordiamo che il team di sviluppo ha mostrato le anteprime di ulteriori armature, legate ad esempio alle creature Odogaron e Girros. In chiusura, vi ricordiamo che la nuova espansione introdurrà nel gioco una nuova area dal clima rigido e dai panorami innevati, denominata Hoarfrost Reach. Per scoprire qualcosa di più su ciò che vi attende nel mondo di gioco creato da Capcom, vi consigliamo la lettura del recente provato di Monster Hunter World Iceborne disponibile sulle pagine di Everyeye e realizzato dal nostro Alessandro Bruni.