Monster Hunter World Iceborne: presentata al Comic-Con la creatura 'Acidic Glavenus'!

Molti tra i cacciatori e le cacciatrici attivi su Monster Hunter World attendono con trepidazione la pubblicazione della nuova espansione del gioco sviluppato dal team di casa Capcom.

Quest'ultima porterà infatti con sé diversi elementi interessanti, tra i quali un'intera nuova area di gioco denominata Hoarfrost Reach e caratterizzata da un clima estremamente rigido e panorami innevati. I lettori più curiosi saranno inoltre lieti di sapere che ulteriori informazioni sui contenuti di Monster Hunter World: Iceborne sono ora giunti direttamente dal Comic-Con di San Diego.

Nel corso di un panel interamente dedicato all'espansione, infatti, il team di sviluppo ha svelato una nuova varietà di Glavenus, ufficialmente presentata al pubblico anche tramite l'account Twitter ufficiale del gioco. Denominata "Acidic Glavenus", nel cinguettio disponibile in calce potete trovarne una prima immagine di anteprima, accompagnata da una breve descrizione. Da questa apprendiamo che la creatura vanterà un'affilata coda rivestita di zolfo! Cosa ne pensate di questa nuova variante di Glavenus, siete ansiosi di poterla sfidare?



Restando in tema di possenti creature, segnaliamo che gli ultimi video gameplay di Monster Hunter World: Iceborne mostrano in azione Banbaro e Tigrex. Infine, ricordiamo che il team di sviluppo impegnato su Iceborne ha recentemente discusso del livello di difficoltà dell'espansione.