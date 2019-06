Monster Hunter World Iceborne: presentato in video il nuovo Direwolf Armor Set!

Monster Hunter World si prepara ad accogliere al suo interno panorami innevati e distese di neve con la nuova espansione Iceborne. Per affrontarne i pericoli, i cacciatori potranno contare su di un nuovo set a tema invernale!

Il team di Capcom ha infatti presentato il nuovo "Direwolf Armor Set": l'attrezzatura vi consentirà di offrire al vostro alter-ego videoludico un look perfettamente a tema con le atmosfere promesse da questa nuova espansione. Iceborne accompagnerà infatti i giocatori alla scoperta di Hoarfrost Reach, un'area ampia e dal clima profondamente rigido, ma all'interno della quale sarà possibile imbattersi anche in sorgenti calde! Per prepararsi al meglio alle nuove avventure che lo attendono il vostro protagonista potrà appunto indossare il Direwolf Amor Set. Grazie a due cinguettii pubblicati dall'account Twitter ufficiale di Monster Hunter, potete dare un primo sguardo al set, sia nella versione indossata da un cacciatore sia nella versione indossata da una cacciatrice. Direttamente in calce alla news, potete infatti trovare due Tweet che presentano in allegato una breve anteprima video: cosa ne dite, vi piace?

Per non farvi cogliere impreparati dall'inverno, vi invitiamo alla lettura del provato di Monster Hunter World Iceborne disponibile sulle pagine di Everyeye, grazie al quale il nostro Alessandro Bruni ha potuto darsi alla caccia di mostri circondato dal candore della neve!