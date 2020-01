Monster Hunter World Iceborne: il programma del 2020, console e PC in sincronia da maggio

Capcom ha delineato nel dettaglio i piani per il supporto di Monster Hunter World: Iceborne nel 2020, sia per quanto riguarda le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One, sia per la più recente edizione PC.

Su console, questo mese si svolgerà il Festival Astrale e arriveranno nuovi stili armatura, mentre a febbraio verranno rese disponibili nuove missioni evento che forniranno maggiori probabilità di ottenere oro, ricompense con gioielli, Grandi Gemme Venaspirito e punti Grado Maestro. A marzo sarà la volta del terzo aggiornamento principale (ver. 13.00) che porterà con sé due nuove varianti di mostro. Ad aprile toccherà all'aggiornamento 13.50, che introdurrà nuove versioni arcitemprate e grado maestro di mostri già esistenti, oltre al Festival di Astera/Seliana. A maggio l'aggiornamento 14.00 segnerà il ritorno di un mostro amato dai fan, la cui identità non è ancora stata svelata.

La roadmap della versione PC è per certi versi ancora più ricca, dal momento che prevede contenuti che su console sono già stata pubblicati nei mesi precedenti. Il 6 febbraio, con il primo aggiornamento principale (ver. 11.50) arriveranno il Rajang, la collaborazione Raccoon City, il bioma vulcanico nelle Terre Guida, i contenuti del concorso di design dell'arma, l'aggiornamento degli alloggi e il Festival Gioioso. Il secondo aggiornamento principale (ver. 12.03) è fissato per il 12 marzo e prevede l'arrivo del Safi'jiiva, dello Zinogre Stigeo e del bioma brinoso nelle Terre Guida. Il ricco mese di aprile vedrà la pubblicazione del terzo aggiornamento principale (ver. 13.00) e dell'aggiornamento 13.50, mentre a maggio, con il lancio del quarto aggiornamento principale (ver. 14.00) avverrà la sincronizzazione tra le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC: da quel momento in avanti, riceveranno gli stessi contenuti con le medesime tempistiche. Per un panoramica completa, vi invitiamo a consultare le infografiche allegate in calce a questo notizia.