Monster Hunter World: Iceborne protagonista della nuova cover di Game Informer

I curatori di Game Informer annunciano un mese di coverage esclusivo su Monster Hunter Iceborne pubblicando uno splendido artwork dedicato alla prossima, attesissima espansione del kolossal action ruolistico a mondo aperto di Capcom.

Proprio come accaduto lo scorso mese con Star Wars Jedi Fallen Order, anche con Iceborne il mese di copertura mediatica sul nuovo DLC di Monster Hunter World ci darà occasione, già a partire dai prossimi giorni e fino alla prima metà di agosto, di ammirare delle scene di gioco inedite e di conoscere tantissimi dettagli sul contenuto aggiuntivo.

A prescindere dalle novità che saranno condivise nel corso delle prossime settimane dal team diretto da Kaname Fujioka, grazie ai ricchi approfondimenti offertici di recente dagli autori giapponesi sappiamo già che con Iceborne farà il suo ingresso la regione di gioco più grande dell'intero titolo, ossia le Distese Brinose.

La nuova area sarà completamente esplorabile e verrà suddivisa in diversi biomi innevati, ciascuno dei quali sarà popolato da creature dall'intelligenza artificiale ancora più raffinata: per avere la meglio su questi giganteschi mostri dovremo fare appello a tutta la nostra esperienza e alle nuove armi e tecniche di combattimento che avremo modo di padroneggiare addentrandoci nelle aree più pericolose delle Distese Brinose. Aspettiamo perciò di condividere con voi tutte le novità sulla prossima espansione di MHW e, nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su Monster Hunter World Iceborne e vi ricordiamo che il DLC sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PS4 e Xbox One e nel corso dell'inverno su PC.