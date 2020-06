Monster Hunter World Iceborne: ecco quando arriva l'Update 4 gratis con Alatreon

La pandemia di Coronavirus e le misure per prevenire il contagio hanno rallentato lo sviluppo di moltissimi giochi e contenuti. Problemi che neppure Capcom è riuscita ad evitare, ritrovandosi costretta a posticipare il lancio del Title Update 4 (14.00) di Monster Hunter World Iceborne.

In questi giorni, in ogni caso, il governo giapponese ha revocato lo stato di emergenza e gli sviluppatori della casa di Osaka hanno potuto riprendere il loro lavoro. Con un comunicato ufficiale hanno quindi fatto sapere che la pubblicazione del Title Update 4 gratis è ora prevista nei primi giorni di luglio. La data precisa verrà comunicata nelle prossime settimane.

Il prossimo aggiornamento gratuito, che arriverà in contemporanea su PlayStation 4, Xbox One e PC (le tre versioni sono ora sincronizzate) segnerà il debutto di Alatreon, un Drago Anziano introdotto per la prima volta in Monster Hunter 3. È un mostro altamente instabile che, dal momento che è in grado di controllare più elementi, rappresenterà una sfida davvero ardua per tutti i cacciatori. Non a caso, in previsione di questa lotta Capcom ha recentemente reso disponibili missioni nelle quali è più facile ottenere gioielli per migliorare le armature. Prima di salutarvi, ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Monster Hunter World Iceborne (il 13.5), che ha aggiunto Master Rank Kulve Taroth e Namielle Arcitemprato, risale allo scorso mese di aprile.