Monster Hunter World Iceborne a quota 2.5 milioni di copie distribuite

Capcom ha annunciato che Monster Hunter World Iceborne ha raggiunto e superato quota 2.5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One.

Il dato include sia le copie digitali scaricate da Xbox Store e PlayStation Store che le vendite della Iceborne Master Edition, disponibile sia in formato fisico che digitale. La casa di Osaka ha inoltre annunciato che i giochi della serie Monster Hunter hanno piazzato in totale 58 milioni di copie al 13 settembre 2019.

Indubbiamente un buon successo per Capcom, dopo l'ottima accoglienza riservata quest'anno anche a Resident Evil 2 e Devil May Cry V, entrambi capaci di registrare vendite al di sopra delle aspettative, come confermato dall'azienda in uno dei più recenti resoconti finanziari. Monster Hunter World ha venduto oltre tredici milioni di copie diventando il gioco Capcom più venduto di sempre, avendo superato anche Street Fighter II.