Monster Hunter World Iceborne: Rajang arriva a ottobre

Capcom ha annunciato che Rajang, bestia introdotta in Monster Hunter 2, farà la sua comparsa in Iceborne, prima attesissima espansione di Monster Hunter World, ad oggi il gioco della casa di Osaka più venduto di sempre con ben tredici milioni di copie.

Rajang arriverà a ottobre su PS4 e Xbox One tramite aggiornamento gratuito, una data precisa non è stata fornita, Capcom si è limitata a introdurre Rajang con un trailer per presentare il mostro a tutti coloro che hanno iniziato a giocare a Monster Hunter solo recentemente e non conoscono questa enorme creatura che ha fatto il suo debutto nel 2005 in Monster Hunter 2 per PlayStation 2.

Monster Hunter World Iceborne uscirà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One mentre il lancio su PC è previsto per gennaio 2020. Capcom sembra avere le idee ben chiare anche per quanto riguarda il futuro di Monster Hunter per PS5 e Xbox Scarlett, al momento non ci sono piani precisi a riguardo ma il producer di Iceborne spera di potersi mettere a lavoro molto presto sul prossimo episodio, avendo già raccolto una serie di migliorie da apportare e nuovi contenuti da introdurre per portare Monster Hunter nella nuova generazione di console.